Post Malone e um fã encontraram-se num bar. Esta frase tinha tudo para ser o início de uma divertida piada mas trata-se, afinal, de uma história que está a comover a internet.

O rapper norte-americano cruzou-se com o cantor Gregor Coleman num bar em Glasgow, na Escócia, e tudo terminou com um gesto inesquecível, bem à imagem do que tem sido a postura de Post Malone depois de se ter tornado numa figura pública.

Coleman estava a atuar no bar em causa quando deu pela entrada de um dos seus ídolos, que aplaudiu e cantava enquanto o ouvia. No final, Malone ofereceu-se para pagar uma bebida ao colega de profissão, que recusou, respondendo que estava a poupar para comprar uma casa.

Em resposta, o rapper convidou Coleman para dar um concerto privado, com a condição de o ajudar a pagar a entrada da casa, contou o jovem artista, ainda incrédulo com a situação, à BBC Escócia.

