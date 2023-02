O almoço informal que reuniu os nomeados para a edição de 2023 dos Óscares aconteceu esta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, e entre as grandes estrelas de Hollywood estiveram os portugueses Bruno Caetano e João Gonzalez.

O realizador partilhou nas redes sociais algumas fotografias tiradas nos bastidores do evento, onde surge ao lado do compatriota e produtor do filme 'Ice Merchants'.

Na legenda, João Gonzalez reagiu à experiência e o entusiasmo foi mais que evidente.

"Ainda não acredito que isto está a acontecer. Vemo-nos na cerimónia dia 13 de Março", pode ler-se.

Importa lembrar que o filme 'Ice Merchants' está nomeado na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Veja na galeria as imagens deste almoço informal, algumas delas partilhadas pelo próprio João Gonzalez.