Liliana Aguiar não pertence ao leque de comentadores do 'Big Brother 2021', papel que já tinha ocupado em edições anteriores. E este foi um dos temas abordados pelos seguidores da sua página de Instagram.

A celebridade esteve a responder a algumas perguntas nas stories, e esta questão não passou em branco.

"Porque não estás no 'BB'?", questionou um internauta. "Só Deus sabe", respondeu a figura pública.

"Para quando o regresso como comentadora?", perguntou outro internauta. "Não sei", disse Liliana Aguiar.

Entres as publicações, também houve quem quisesse saber "como é que suporta os comentários maldosos". "Com muito amor próprio e amor pelos outros que estão amargos. Ter piedade destas pessoas é uma virtude que me assiste há muito tempo", destacou.

