Casada com Francisco Nunes desde 2018, Liliana Aguiar desabafou com os seguidores sobre a vida conjugal, transparecendo que dividir o dia a dia nem sempre é fácil e harmonioso.

"O amor perfeito eu não conheço, só conheço o imperfeito. Se procuro a perfeição? Claro. Nunca tinha casado. Viver a dois não é fácil, mas é possível viver bem, com serenidade", disse numa publicação realizada esta sexta-feira.

A antiga comentadora do 'Big Brother' realçou ainda: "Só temos de fazer cedências para que o outro se sinta feliz e amado. Só não devemos perder a nossa identidade. Mas existem coisinhas que podemos fazer para o outro estar bem, tranquilo e feliz".

Recorde-se que Liliana e Francisco têm um filho em comum, Santiago, de dois anos. A figura pública é ainda mãe de Salvador, de quatro anos, da relação com José Carlos Pereira, e de Miguel, de 12, do relacionamento com António Miguel Tavares.

Leia Também: Liliana Aguiar pede ajuda após "chegar a limite de magreza"