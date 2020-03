Meghan Markle enfrentou uma série de desafios desde que entrou para a família real britânica através do seu relacionamento com Harry. Na verdade, a duquesa de Sussex foi criticada por diversas razões, desde a forma como se vestia até à maneira como pegava no seu filho, o pequeno Archie.

Uma das coisas mais comuns era a comparação entre Meghan e Kate Middleton, a sua cunhada.

Por isso, coloca-se a questão: porque é que as duas são tratadas de forma tão diferente?

O especialista em realeza, Omid Scobie, respondeu a estas dúvidas em declarações à True Royalty TV.

"Acho que o William e a Kate jogam pelo seguro", defendeu. "Por isso é que corre bem para eles. A Kate nunca abordou um tópico controverso", acrescentou.

"O seu foco nos primeiros anos [na realeza], o desenvolvimento infantil, foi uma escolha muito inteligente, embora nós, como jornalistas, achemos aborrecido às vezes. Posicionou-a de forma muito favorável aos olhos do público e ela não tenta fazer nada de forma diferente", sublinhou.

"Para eles resulta, para o Harry e a Meghan, eles não querem jogar assim porque se pode tornar um pouco aborrecido", disse Omid.