William e Kate Middleton deram o nó em 2011, depois de oito anos juntos. O casamento foi visto por milhões de pessoas um pouco por todo o mundo e agora, quase nove anos depois, eis que o casal continua feliz e já tem três filhos em comum (George, Charlotte e Louis).

Mas afinal, porque é que os duques de Cambridge demoraram todos estes anos até ficarem juntos?

Segundo o Business Times, em 2005, William terá dito: "Só tenho 22 anos por amor de Deus. Sou demasiado novo para casar. Não quero casar até ter 28 anos ou talvez 30".

A biógrafa da realeza, Katie Nicholl, refere ainda no seu livro - 'The Making of a Royal Romance', que o príncipe não queria sentir-se pressionado como o pai, Charles, tinha sido outrora.

"Ele sabia que o pai tinha sido pressionado para casar com a Diana, porque ela era a noiva ideal. Ficou relutante em submeter-se à mesma pressão", escreve Katie.

Portanto, resumidamente, William apenas pretendia que as coisas acontecessem no momento certo e, pelo que parece, o seu desejo cumpriu-se.

