Acabada de chegar das suas compras no supermercado, Jessica Athayde quis, deixando clara a sua indignação, colocar uma questão aos seus seguidores.

"Tenho aqui uma pergunta que, se calhar, vocês me conseguem responder. Porque é que se pode comprar revistas e não se pode comprar livros? Vou a um supermercado e as revistas estão todas disponíveis, estão lá senhoras a ler as revistas em pé, mas depois não podes comprar um livro e levar", aponta a atriz.

Desta forma, a atriz mostrou-se contra esta medida aplicada ao confinamento obrigatório que Portugal vive atualmente.

Leia Também: Vizinha de Jessica Athayde agradece carinho após ser ajudada pela atriz