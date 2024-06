Depois de Jessica Athayde e Diogo Amaral terem assinalado no Instagram o aniversário do filho, a atriz mostrou algumas imagens da festa.

Inicialmente, a comemoração era para ser em casa, ao ar livre, mas devido à chuva os planos foram alterados. Jessica Athayde e Diogo Amaral acabaram por fazer a festa com os colegas da escola de Oliver num parque de diversões, como a atriz explica num vídeo que publicou nas stories e que pode ver na galeria.

Ainda assim, a comemoração continuou depois em casa com o tema que o menino queria: peixinhos.

"Cinco anos. Nada é melhor na minha vida do que ser mãe do Oli. Tantas vezes falta-me ar, sinto medo, muito medo, tenho inseguranças se estou a fazer as coisas bem, mas não mudaria absolutamente nada deste amor incondicional. Cinco anos do meu coração que vive fora do meu corpo. Dia mundial dos oceanos, dia do meu peixinho. E já agora cinco anos desta avó maluca", escreveu Jessica Athayde juntou de algumas imagens da festa que pode ver na publicação abaixo.

