Antes de iniciada esta nova edição do 'Big Brother', Teresa Silva foi apontada como uma das concorrentes, bem como o marido, Jorge Silva.

Embora esse palpite não se tenha comprovado, a ex-concorrente do reality show tem assumido a função de comentadora e foi nesse papel que esta sexta-feira, dia 23 de setembro, participou numa transmissão em direto do Instagram do programa.

Questionada sobre a possibilidade de voltar a entrar no formato, Teresa respondeu o seguinte: "Podia ter voltado mas tinha uma coisa importante para fazer".

A antiga concorrente lembrou ainda a sua anterior participação, em 2020. "Senti-me desprotegida e, por isso, fiz coisas lá dentro que nunca faria cá fora", contou.

