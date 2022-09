Depois do casamento do filho, Teresa Silva, ex-concorrente do 'Big Brother', recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem a Tierry.

Rendida ao casal, a mãe do ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' partilhou algumas imagens do grande dia e mostrou o seu apoio ao casal.

"Ela é... Ela é o calor, ela é o frio. Nela vejo a primavera, com ela vi tempestades. Bastou um olhar e a imortalidade nas minhas memórias ela conquistou. Pele bem pintada, traços únicos, uma mulher vista como uma paisagem. Ao tocá-la, uma infinidade de emoções. Ao senti-la, a perdição das razões, o começo de um mundo de loucuras sem fim... Filhote que sejam infinitamente felizes juntos", pode ler-se na legenda da publicação de Teresa Silva.

De recordar que Tierry é pai de uma menina, Yasmin Dafne, de nove anos, fruto da relação passada com Sofia Sousa.

