Esta terça-feira, dia 12, Hélder foi castigado com uma nomeação direta após ter feitos comentários de índole sexista e de discriminação sexual, conforme foi evidenciado no programa. Contudo, este é um caso que está a dividir as opiniões dos telespectadores, conforme se pode ser pelos comentários a uma publicação referente ao assunto.

Desta forma, por um lado, houve quem considerasse a polémica à volta do assunto exagerada: "Acho que não há necessidade para tanto, percebeu-se com o discurso dele que não foi intencional", disse uma seguidor.

"Acho que este ataque que lhe estão a fazer é lamentável! Pode não ter escolhido as melhores palavras, mas quem nunca errou? Além disso percebe-se perfeitamente que era tom de brincadeira! E se o Edmar tivesse dito que preferia ser homossexual do que mulherengo? Por favor!", argumentou outra.

No entanto, surgiu quem tivesse uma opinião contrária. "Viu-se bem que não era a brincar, devia ir para a rua para ter cuidado com a língua e aprender a respeitar seja quem for", afirmou um espectador. "Pode vir para a rua não está lá a fazer nada", acrescentou outro.

Qual a sua opinião sobre o assunto?

