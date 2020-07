Elton John destacou no Instagram um marco muito importante. Há 30 anos que o cantor se mantém sóbrio, como contou aos fãs, esta quarta-feira, 29 de julho.

Ao partilhar três imagens na rede social, onde mostra um bolo para comemorar a data, uma moeda do grupo de Alcoólicos Anónimos e vários cartões e flores que recebeu, o artista começou por dizer: "Refletindo sobre o dia mais mágico em que celebrei os 30 anos de sobriedade".

"[...] Sou um homem verdadeiramente abençoado. Se eu não tivesse finalmente dado o grande passo de pedir ajuda há 30 anos, podia estar morto. Obrigado do fundo do meu coração a todas as pessoas que me inspiraram e me apoiaram ao longo do caminho", escreveu.

Leia Também: Ex-mulher de Elton John pede milhões de libras após cantor quebrar acordo