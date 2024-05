Depois de ter sido mãe de Afonso no passado mês de setembro, Joana Câncio decidiu brincar com esta sua terceira gravidez e destacou uma frase que é várias vezes dita a quem acabou de 'dar à luz'.

"Podem parar de dizer às mães que estão com um ar cansado? Sabem que mais? Nós não estamos com um ar cansado, nós estamos cansadas. Mas adoramos os nossos bebés, ok?", escreveu a atriz na legenda de duas fotografias suas com o pequeno Afonso ao colo, a dormir.

Vale recordar que Joana Câncio também é mãe de Lourenço, igualmente da relação com André Robalo, e de Constança, fruto de uma relação já terminada.

