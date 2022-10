Zé Lopes tem hoje motivos para celebrar. O repórter e comentador da TVI completa esta terça-feira, 4 de outubro, 25 anos de vida.

Para assinalar esta data especial, organizou uma festa a que deu o nome de 'Bailão do Zé'.

"Idealizei uma festa de aniversário com bons amigos, muita cor, música animada e brilhos… Deram-me tudo isso de sobra. A vida tem sido mesmo generosa comigo. Que comece o 'Bailão do Zé'", declarou ao partilhar nas redes sociais as primeiras imagens da celebração.

Original e com um toque de ousadia, o repórter de 'VivaVida' escolheu para a ocasião um look bastante arrojado. Zé Lopes combinou umas calças cor de rosa, com plumas na bainha, e uma camisa cor de laranja, também ela com plumas.

Eis abaixo as imagens que mostram o visual completo e a decoração colorida que o rosto da TVI escolheu.

