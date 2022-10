Zé Lopes lembrou um dos seus momentos mais marcantes em televisão, nomeadamente quando deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha, na qual fez diversas revelações pessoais.

"Há 1 ano dei a entrevista da minha vida ao Goucha. Foi a partir desse momento que sinto que as pessoas me começaram a olhar com outros olhos. Porque conheceram a minha verdade, contada na primeira pessoa", confessa o apresentador numa publicação do Instagram.

"Se escolhesse uma palavra para descrever este último ano, seria crescimento. A todos os níveis…

Trabalhei muito e com diferentes funções em diversos projetos televisivos, submeti-me a uma mudança física total em prol da minha saúde, fiz o meu primeiro editorial e participei pela primeira vez num desfile de moda, paguei a minha primeira viagem de avião e fiz mais duas ao serviço da TVI, apresentei vários eventos e pela primeira vez um programa de televisão sozinho…", relata.

"Num ano em que tanta coisa na minha vida mudou (e, graças a Deus, para melhor), há duas certezas que, para mim, se mantêm inalteráveis: a convicção de que com muito trabalho e honestidade é possível chegar onde sonhamos; e a crença de que este caminho só faz sentido com os que me apoiam ao meu lado", realça, agradecendo à família, amigos e seguidores.

