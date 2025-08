Os irmãos Sérgio e Nelson Rosado atuaram no domingo, dia 3 de agosto, na Festa do Emigrante em Lousada, e este concerto tornou-se viral. Isto porque pelas imagens captadas no local deu para perceber que poucas pessoas se juntaram em frente ao palco, deixando um grande espaço vazio no Parque da Torre de Vilar do Torno e Alentém.

No entanto, num outro plano do parque onde a dupla atuou é possível ver várias pessoas à sombra, mais afastadas do palco. Ainda assim, tendo em conta toda a polémica que envolve os artistas, os internautas não perderam a oportunidade de brincar com a situação.

O espetáculo decorreu durante a tarde de domingo e o seu início ficou marcado para as 17h00.

Veja a publicação abaixo:

Já quando na página de Facebook do Município de Lousada anunciaram o cartaz, foram vários os comentários a brincarem com a atuação e a batalha judicial que estão a mover contra Joana Marque.

"Eu até gostava de ir, mas estou sujeito a levar um milhão de euros de multa", disse um internauta. "Um serviço público contratar quem não teve respeito pelo Hino Nacional, não sou de acordo", comentou outro. "Pelas vossas alminhas, que ninguém diga que eles cantam mal" ou "não assobiem por favor, podem começar a chover processos", são outros exemplos de reações, na brincadeira, que se pode ler na caixa de comentários.

No entanto, o mesmo cenário não se manteve no dia seguinte, quando atuaram na Atalaia do Campo, na noite de segunda-feira, dia 4 de agosto. Aqui já é possível perceber pelas imagens captadas no local que a plateia estava composta.

Também o guitarrista David Sousa fez questão de mostrar o público no espetáculo na Atalaia do Campo. "Mais um concerto às moscas", comentou, de forma irónica.

© Instagram_davidfsousa / Instagram_anjosoficialpt

Neste mês de agosto, os Anjos têm a sua agenda composta com vários concertos agendados. O próximo é já no dia 9, em Várzea do Douro, segue-se Vila Nova de Paiva no dia 10, depois Ourique no dia 15. Dia 16 vai estar em Chaves, no dia 24 em Corroios, dia 29 em Porto Covo e, por fim, no dia 30 vão atuar em Mafra.

De recordar que os cantores já tinham voltado aos palcos depois das primeiras sessões do polémico julgamento contra Joana Marques.