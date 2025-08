Os Anjos estão no centro de uma nova celeuma. Recentemente, tornaram-se virais imagens de um espetáculo que foram divulgadas inicialmente por, alegadamente, a banda estar a atuar para uma plateia reduzida.

Porém, a verdade é que o espetáculo no âmbito da Festa do Emigrante, em Lousada, decorreu no domingo, 3 de agosto, às 17h00, e o calor intenso que se fazia sentir obrigou a que a plateia procurasse sombras para proteger-se.

Apesar do vazio diante do palco no Parque da Torre de Vilar do Torno e Alentém, há vídeos, que pode ver aqui, que mostram grande parte do público a assistir ao concerto ao longe nas sombras.

Com as críticas a subirem de tom e alguma imprensa a dar erradamente como certo que os Anjos tiveram um concerto sem público, têm sido várias as figuras públicas a sair em defesa de Nélson e Sérgio Rosado.

Pedro Chagas Freitas fez uma partilha através da qual se mostra indignado perante o que diz estar a ser uma onda de "bullying" contra os músicos.

A nova polémica que envolve os Anjos foi tema na manhã desta quarta-feira, 6 de agosto, na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI, onde Cláudio Ramos, Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e António Leal e Silva manifestaram igualmente desagrado perante o "linchamento" feito aos Anjos.

"Acho que isto [as notícias referentes ao concerto, alegadamente, sem público] faz parte do linchamento que está a ser feito", condenou Luísa Castel-Branco.

"Até entendo que as pessoas tomem um partido, se quiserem tomar um partido [no processo que envolve os Anjos e Joana Marques], mas acho que a comunicação social não pode e não deve fazê-lo", disse Cláudio Ramos.

Luísa Castel Branco chegou mesmo a referir que "os Anjos são o bombo da festa" no momento e que "há um movimento na imprensa contra eles que é confrangedor".

"No meu ponto de vista, o que merecia um processo dos Anjos não era o que o que aconteceu com a Joana [Marques], porque acho que o processo é um disparate, mas é o meu ponto de vista, o que acho absurdo é que a imprensa agarre nisto. Isto é que dá processo, isto é mentira", continuou o apresentador de 'Dois às 10', referindo-se concretamente aos títulos que dão como certo que a banda atuou para uma plateia vazia.

Ainda em relação ao que se tem dito sobre este concerto dos Anjos, apresentador e comentadores apontaram: "Isto é chato e é grave", "é muito grave" ou "acho isto um escândalo".

"Não, o concerto não estava às moscas"

Nélson e Sérgio Rosado ainda não reagiram de forma oficial à polémica, porém os Anjos têm vindo a partilhar opiniões de vários amigos que nas últimas horas saíram em sua defesa.

O músico Vasco Duarte apontou:

"Custa-me ver vários meios de comunicação aproveitar um vídeo para forçar uma narrativa em tom pejorativo que não beneficia ninguém. Isto, sim, deve ser partilhado. Ainda que faça comichão a muitos, os Anjos vão continuar a encher salas e festas, se têm dúvidas, apareçam e vejam por vocês mesmos em vez de andarem a partilhar desinformação."

Às suas palavras, Vasco Duarte juntou uma fotografia do concerto que os Anjos deram na segunda-feira, 4 de agosto, em Atalaia do Campo, e no qual houve 'casa cheia'.

Joana Matos, amiga dos músicos, fez uma partilha que foi depois republicada no Instagram de Nélson Rosado, na qual assegura que o concerto em Lousada não estava às moscas.

"Não que eu me tenha de justificar ou que eles tenha de provar o valor deles. Mas posso falar porque estive lá, num concerto às 17h00, com temperaturas acima dos 35 graus, onde as pessoas procuraram todas as sombras de um parque enorme e muito bonito por sinal. Não, o concerto não estava às moscas e, sim, todos eles mostraram que mesmo com aquelas condições climatéricas e com alguns ajustes e improvisos em palco conseguiram fazer o que sabem fazer de melhor", reforça a publicação.



