Danieze Santiago, cantora que foi acusada de fazer plágio de duas músicas, 'Vai Lá', de Carolina Deslandes, e 'Saída de Emergência', de Diogo Piçarra, já reagiu à polémica na sua página de Instagram. Em vídeo, a artista brasileira explica o que se passou, garantindo que tudo não passou de um erro.

"No CD promocional ['Romântica Para Sempre'] que eu 'soltei' agora saíram duas músicas que são de origem portuguesa, só modifiquei umas palavrinhas para que pudessem encaixar mais no nosso dialeto", começa por afirmar.

"Não fui eu que as compus, coloquei as duas músicas mas na verdade as músicas não eram para terem sido 'subidas'. Porquê? Aqui nós gravamos as músicas para ver como vai ficar", explica, notando que o objetivo era que as canções fossem apenas cantadas em concertos.

"'Subir' [divulgar] as músicas foi um erro, que não foi meu, mas tenho de me responsabilizar", diz ainda.

"Eles ficaram chateados, claro, porque eu não dei os créditos", reconhece, referindo-se a Deslandes e Piçarra.

"Peço desculpa, realmente foi um erro, não foi meu intuito chatear ou roubar a obra intelectual de ninguém", diz por fim, garantindo que irá retirar as suas 'versões' das plataformas digitais e pedindo "perdão" a Carolina.

