Georgina Rodríguez partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um vídeo mais pessoal no qual aparece a desfrutar de uma piscina aquecida com o companheiro, Cristiano Ronaldo.

Nas imagens - que poderá ver na galeria - o jogador de futebol chega a sair da piscina, a encher as pernas de neve e depois a regressar.

Momentos que não passaram despercebidos aos fãs, como aliás seria de imaginar.

Note-se que ontem, Georgina também completou 27 anos de idade, data que foi celebrada em família.

