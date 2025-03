Como mostrou no fim de semana, Georgina Rodríguez desfilou na neve pela marca Moncler, que apresentou a sua coleção outono/inverno 2025 na estância de esqui de Courchevel, em França.

No entanto, mesmo estando em trabalho, a companheira de Cristiano Ronaldo não deixou de desfrutar da companhia dos filhos, como também mostrou no Instagram.

Aliás, é possível perceber através de uma recente imagem que publicou nas stories, que Georgina aproveitou para estar com as crianças em todas as pausas possíveis.

Na foto que pode ver abaixo vê-se a companheira de Cristiano à mesa com os filhos, tendo mostrado os pratos com refeições e as mãos das crianças.

