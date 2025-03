Georgina Rodríguez foi uma das estrelas do desfile da Moncler, que aconteceu na noite de sábado, dia 15 de março, em França.

O evento decorreu na famosa estância de esqui Courchevel e a modelo mostrou-se feliz com o desafio.

"A beleza da natureza no seu melhor. Caminhamos em altitude com atitude", escreveu a companheira de CR7 na legenda da publicação onde mostra algumas imagens do evento.

