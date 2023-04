Gerard Piqué falou publicamente sobre a fase conturbada que tem vivido na sua vida pessoal desde que em junho do ano passado foi confirmado publicamente o fim do casamento com Shakira.

O ex-jogador de futebol deu uma entrevista a Gerard Romero, no fim de semana, na qual falou abertamente sobre a forma como tem lidado com as duras críticas de que tem vindo a ser alvo devido ao facto de ter alegadamente traído a ex-mulher.

“No começo, foi mau e chegou a um ponto em que, se eu tivesse deixado as coisas afetarem-me, ter-me-ia atirado de um penhasco", contou, assegurando que a desvalorização do que é dito foi a 'chave' para manter a salvo a sua saúde mental.

"A minha 'ex' é latino-americana… Não imaginas [os comentários] que recebi nas redes sociais dos fãs dela. Milhões de barbaridades", lembrou.

"Mas não me importo com nada disso. Honestamente, não me importo porque não os conheço. Essas pessoas não têm vida, por que deveria importar-me?", atirou, convicto de que a indiferença com a qual olha para as críticas é saudável.

"Eles querem que te preocupes e, se isso acontecesse, eles teriam vencido. Tens de lhes mostrar que não te importas, porque isso deixa-os com mais raiva", completou.

Após as declarações de Gerard Piqué terem sido tronadas públicas, surgiram nas redes sociais diversos comentários as consideraram "xenófobas", particularmente por dirigir-se em especial aos fãs latino-americanos da ex-mulher.

