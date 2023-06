Acontece por esta altura em Espanha o casamento do irmão mais novo de Piqué, que muito deu que falar nas últimas semanas. Shakira, recorde-se, impediu os filhos Milan e Sasha de marcarem presença na cerimónia, recusando-se a trocar os fins de semana que lhe tinham sido designados para ficar com as crianças.

O casamento de Marc Piqué e María Valls decorre em Sant Andreu de Llavaneres, em Barcelona, e o ex-jogador do Barcelona já chegou, acompanhado da nova namorada, Clara Chía.

Piqué optou por um fato azul, já Clara fez-se apresentar com um vestido longo, sem mangas.

Veja na galeria as imagens do casal nesta cerimónia.

Leia Também: Gerard Piqué e Clara Chía vão casar-se, avança televisão espanhola