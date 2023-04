Dias depois de Inês Aires Pereira ter levado a 'taça' para casa, 'A Pipoca Mais Doce' decidiu falar publicamente sobre a atriz, a quem teceu rasgados elogios.

"'Preferias ficar numa ilha deserta com uma mulher com pila ou com um homem com pipi?'. Senhoras e senhores, apresento-vos Inês Aires Pereira, a mulher que se sai com tiradas destas assim do nada, a meio do almoço. A miúda mais divertida, mais avariada, mais genuína, mas que é também um pocinho de sensibilidade e de boas conversas", começou por dizer 'Pipoca' na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 6 de abril.

"Quando soube que a Inês ia participar no 'Dança [Comigo]', logo no programa a seguir ao meu, disse 'nem vale a pena chamarem mais concorrentes, é a Inês que vai limpar isto, mas assim fácil'. Só a conhecia do Instagram, mas já a tinha visto a abanar o rabo o suficiente para saber que tinha tudo o que era preciso para ganhar um programa de dança: jeito, energia, à vontade, expressão, uma cena muito natural que só ela tem", recordou.

"E, como se não chegasse, depois ainda é uma joia de pessoa, uma das melhores coisas que levo deste programa, uma forma de pensar assustadoramente parecida com a minha em algumas cenas", acrescentou, partilhando as palavras que disse a Inês Aires Pereira no dia da final do concurso da RTP.

"'Isto vai estar entre ti e a Catarina Maia', e não me enganei. Foram duas justíssimas finalistas e a Inês uma muito, muito, muito merecida vencedora. Estava ganho (e bem ganho) desde o início", acrescentou, deixando também uma palavra ao dançarino Luís Quina:

"Partilhámos muitas vezes estúdio no primeiro programa (ele com a Patrícia Tavares, eu com o Nuno) e topei logo o bailarino do ca******** que ele é. Mas, sobretudo, amigo, preocupado, disponível, divertido, daquelas pessoas com quem é mesmo bom estar".

