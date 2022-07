A preparar a festa de aniversário dos filhos, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', decidiu comentar com ironia a comemoração dos anos da filha mais velha de Kim Kardashian.

A menina, North West, completou nove anos no dia 15 de junho e contou com uma (grande) festa.

"Querida Kim: Como sabes, os meus meninos fazem anos não tarda (dias 14 e 16, só para dar aquela relembrada geral), e estava eu descansada da vida a organizar-lhes um festão quando, de repente, bati com os olhos no evento que organizaste para a tua mais velha.

Ora o que é que sucede? Sucede que eu achava que estava a montar o que achava ser os Óscares das festas infantis e agora tudo me parece pobre. Porque tu achaste que era boa ideia levares a tua filha de nove anos e as amigas de jato, que é assim mesmo à Kardashian, a esfregar a riqueza na tromba de quem só voa em aviões comerciais e em classe económica (porque não existe uma classe chamada 'não há nada mais em conta?', senão era nessa que eu ia)", começou por escrever 'A Pipoca Mais Doce'.

"E agora, Kim Kardashian? Que moral é que eu tenho para me apresentar com um bolo da porca Peppa, daqueles que nem parece mesmo a Peppa, mas a versão de contrafação? O que é que eu faço aos panados, que eram o ex-libris da festa dos miúdos? E o insuflável? Os miúdos vão-me mandar enfiar o insuflável no c… no lixo, porque vão achar tudo poucochinho. Não dava para teres baixado um pouco a fasquia?", acrescentou.

"É que não foi só o jato. Foram os pijamas a condizer, as atividades radicais (o mais radical que eu tinha previsto era os miúdos jogarem futebol com uma bola meio murcha e acabarem com os dentes todos), a noite passada em tendas enfeitadas. Pronto, confesso que não percebi ali aquela parte da cabeça dos veados e do sangue nas tendas, mas deve ser uma qualquer cena rica e trendy, maneiras que se for preciso também despejo uma cabidela nos lençóis dos miúdos", continuou.

"Porra, Kim, se te custava alguma coisa teres feito uma festinha mais modesta, sei lá, com sandes de fiambre em triângulo, pinturas faciais com glitter, que depois é preciso esfregar a cara da criança com toalhitas durante 15 dias para aquela m**** sair, presentes da Tiger, uma coluna a passar as músicas do Panda (ou aquelas cenas mais porquitxonas que os miúdos agora ouvem e que têm sempre a ver com 'a bunda no chão'), na loucura um palhaço que enche balões em forma de caniche e que depois rebentam e tivemos meio minuto de felicidade e meia hora de choro. M**** pra isto, Kim. Mais respeito pela mãe portuguesa", rematou.

De recordar que 'A Pipoca Mais Doce' é mãe de Benedita e Mateus, fruto do casamento terminado com Ricardo Martins Pereira.

Leia Também: 'Pipoca' vai à SIC e Pedro Crispim reage: "Já estivemos mais longe"