Ana Garcia Martins 'abriu' o coração e através de um texto emotivo, carregado de saudade, colocou em palavras a fase particularmente difícil que vive desde a morte do pai.

"Há dias estava na praia, à noite, só a olhar para o céu, e dei por mim a pedir ao meu pai que me enviasse um sinal caso estivesse a ver-me e sentisse orgulho em mim. Não sou nada destas merdas esotérico-coiso mas, a verdade, é que passou uma estrela cadente como nunca tinha visto", começa por declarar a digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

"Já sonhei com ele algumas vezes mas, em modo acordada, faço por não pensar no meu pai, porque é uma falta com a qual ainda não sei lidar, que me sufoca. E então, se não pensar, é só como ele continuasse em casa, no sítio de sempre, à distância de um telefonema", continua.

O pai de Ana Garcia Martins morreu em junho deste ano e, tal como a filha, era adepto ferrenho do Benfica.

"Ontem custou-me mais. Ligava-lhe sempre, sempre depois dos jogos, a dizer 'então o nosso Benfica?', e ontem não pude fazê-lo, no primeiro jogo na Luz depois de tanto tempo. Liguei à minha mãe, tento manter as tradições, não é igual, mas é o laço que sobra e que também é muito importante", realça, fazendo referência à paixão de ambos pelo futebol.

Por fim, 'Pipoca' confessa que "há muita coisa boa a acontecer" na sua vida e que em breve voltará ao "ritmo de fazer 300 coisas ao mesmo tempo", novidades boas que gostaria de conseguir partilhar com o pai. "Mas vou estando atenta ao céu. Pode ser que haja mais estrelas cadentes enviadas em meu nome", termina, convicta de que o pai estará orgulhoso dos seus feitos.

