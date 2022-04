Pimpinha Jardim usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem ao pai, Raúl Leitão, uma vez que hoje é o 23.º aniversário do seu falecimento.

"Hoje faz 23 anos que o meu pai morreu, saudades à parte, que continuam a ser muitas, quis o destino que hoje começasse a ler a autobiografia desportiva do tenista André Agassi", começa por referir a filha mais velha de Cinha Jardim.

"O meu pai para além de um grande jogador, vibrava com o ténis e adorava André Agassi, não só pelo seu jogo como pela sua irreverência, os seus cabelos compridos oxigenados e o equipamento desportivo mais punk do circuito profissional. Como eu não acredito em coincidências, já ia uma partida", notou.

Catarina Jardim, atualmente com 37 anos, tinha 14 quando foi confrontada com a morte do pai.

