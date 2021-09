Piers Morgan é um dos mais polémicos jornalistas britânicos. Há seis meses, o comunicador saiu do seu lugar de apresentador no programa televisivo 'Good Morning Britain' por causa dos comentários acesos que fez sobre Meghan Markle.

Mas agora está de volta.

Morgan foi contratado pelo tabloide The Sun e promete dar pesadelos à mulher do príncipe Harry com este novo lugar que ocupa.

"Preciso de fazer um agradecimento especial à Meghan. Onde estamos agora sentados, foi aqui, há cinco anos, que a conheci", começa por dizer.

"E aposto que ela estava a celebrar a minha saída do 'Good Morning Britain', por isso esta contratação será um pesadelo para ela. Um brinde, Meghan", completou.

Segundo a imprensa, a mulher do príncipe Harry ter-se-á queixado sobre Piers à chefe da ITV, Carolyn McCall, altura em que foi exigido ao comunicador que pedisse desculpas à duquesa de Sussex em direto. No entanto, este recusou e despediu-se do programa.

