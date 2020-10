Phil Collins quer que a ex-mulher, Orianne Cevey, deixe a sua casa porque diz que é dono da referida habitação e está cansado de tentar expulsá-la da mesma.

Fontes próximas do artista disseram ao TMZ que o longo e difícil relacionamento com Orianne finalmente acabou, depois da antiga companheira ter casado novamente em agosto. Por isso, o cantor quer que a 'ex' deixe a sua casa, na Flórida.

O site sabe que Phil pediu a Orianne para desocupar a casa, mas a ex-mulher recusou e, em vez disso, está a ameaçar o músico com falsas e embaraçosas acusações sobre o mesmo, a menos que renegocie o acordo de divórcio de 2008.

O TMZ relata ainda que Collins pagou 46,76 milhões de dólares (quase 40 milhões de euros) a Cevey e que não vai dar mais um centavo à 'ex'. O cantor acredita que a antiga companheira desperdiçou a fortuna em maus investimentos, especialmente com um divórcio caro do homem com quem casou depois de Phil.

Fontes dizem que Orianne tinha até às 15h de sexta-feira para desocupar a habitação, mas esta não só não o fez como mudou os códigos de segurança.

O cantor planeia entrar com um processo em tribunal assim que estes abrirem na próxima semana.

Recorde-se que o ex-casal deu o nó em 1999 e separaram-se em 2006 logo após o nascimento do filho mais novo, Matthew, de 15 anos. Ambos são ainda pais de Nicholas, de 19 anos.

Cevey casou-se depois com Charles Mejjati, mas divorciou-se para voltar para Collins em 2016. A relação parecia estar bem até que há alguns meses a imprensa internacional soube do novo casamento de Orianne com Thomas Bates.