Stephen Collins, estrela de '7th Heaven', terá dado o nó com uma fã 40 anos mais nova.

O relacionamento do ator com Jenny Nagel foi tornado público pela Investigation Discovery - 'Hollywood Demons', depois do artista ter admitido que abusou sexualmente de mulheres menores de idade.

"Stephen Collins vive agora com uma mulher 40 anos mais nova que ele", adiantou o Dr. Drew Pinsky no documentário. "Ela era uma superfã".

A diferença de idades entre o casal levantou desconfianças. "Vamos torcer pra que se consiga comprometer com esta mulher e não afetar outras".

Recorde-se que o ator viu-se envolvido numa polémica em 2014 quando o TMZ publicou uma gravação de som em que Collins admitia durante uma sessão de terapia de casal com a ex-mulher, Faye Grant, que tinha abusado sexualmente de três vítimas menores de idade há décadas.

