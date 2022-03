Já passaram praticamente cinco meses desde que o romance de Kim Kardashian e Pete Davidson veio a público, após os dois terem sido vistos de mãos dadas num parque de diversões.

A Kardashian, de 41 anos, e Davidson, de 28, continuaram a ser vistos em diversas ocasiões juntos, até que tornaram o relacionamento oficial nas redes sociais.

E, segundo as mais recentes informações, as coisas não poderiam estar a correr melhor: "A Kim é louca pelo Pete. Ele passa a maior parte do tempo em Los Angeles agora", revelou uma fonte à revista People.

"Aos poucos, ele tem vindo a conhecer os filhos dela. A Kim não está a forçar nada", acrescenta, referindo a North, de oito anos, Chicago, de quatro, Saint, de seis e Psalm, de dois.

"O Pete não passa a noite na casa dela. A Kim quer que seja uma situação confortável para todos. Ela quer respeitar o Kanye também", completa.

