Pete Davidson está de volta ao Instagram. O comediante do 'Saturday Night Live', de 26 anos, regressou à rede social para promover o seu próximo filme, 'The King of Staten Island', realizado por Judd Appatow, que irá estrear no dia 12 de junho.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos dos seguidores de Pete, incluindo algumas figuras públicas, entre elas Emily Ratajkowski.

Como recorda o Page Six, o humorista desistiu do Instagram em 2018, depois do fim da relação com Ariana Grande. Meses depois, em abril de 2019, voltou à rede social, mas acabou por limpar a conta no mês seguinte.

