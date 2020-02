A cantora Lexa protagonizou um momento viral na internet ao cair durante o desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. Apesar do pequeno percalço ter marcado a prestação, a artista deu o melhor durante todo o corso e o seu corpo fala por si.

Como mostrou nas redes sociais, ficou com os pés inchados e alguns arranhões. As ditas 'marcas de guerra' de uma verdadeira diva do Carnaval brasileiro.

Veja na galeria.

