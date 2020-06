Maria Pitta Paixão está cada vez mais encantada com a experiência da maternidade, que se tornou ainda mais intensa no passado mês de maio com o nascimento de António Maria. O bebé veio juntar-se a Duarte, de quatro anos, e foi na companhia dos dois meninos que a mamã babada se mostrou numa encantadora fotografia publicada nas redes sociais, publicada esta quarta-feira.

A filha de Bibá Pitta chamou a atenção para o olhar do filho mais velho: "Achei que naquele momento lhe estava a passar à frente os 4 anos que esteve connosco sozinho e que estava a olhar para o irmão com ciúmes".

Com isto, Maria desabafou sobre as preocupações que a chegada do segundo filho levantou. "Pergunto-me todos os dias se estou a conseguir desempenhar bem este papel de mãe ao quadrado e, nas primeiras semanas, dormi e chorei muito sobre o assunto (obrigada hormonas)", confessou.

Por fim, falou ainda do facto de não mostrar com frequência o companheiro, Guilherme Paixão, nas redes sociais.

"Mas depois parei, olhei melhor e ri-me muito sozinha. Ele [o filho mais velho] está só com este ar de amuado porque esteve o tempo todo a dizer que queria ser fotógrafo quando for grande e, aparentemente, gosta de estar do outro lado da câmara - sai ao seu rico pai que, por aqui, as pessoas só sabem da existência dele, ou pela minha aliança, ou quando ele faz anos ou nós anos de casados", rematou.

Leia Também: Maria Pitta Paixão afirma: "Ter filhos é a melhor coisa do mundo"