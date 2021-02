Perez Hilton pediu desculpas pessoalmente a Britney Spears em dezembro de 2020. A informação é revelada pelo próprio, que reforçou o pedido de perdão no programa Good Morning America.

"Lamento muito a maior parte do que disse sobre a Britney", afirma, mostrando-se arrependido dos vários 'ataques' que fez contra a cantora.

Aquando das várias polémicas de Britney com os paparazzi, em 2007, o blogger chegou a afirmar que esta era uma "mãe inadequada" para estar com os filhos e até partilhou um meme sobre a morte de Heath Ledger, onde questionava: "Por que não poderia ser Britney?"

"Não quero entrar em detalhes, mas eu pedi desculpa à Britney recentemente... em dezembro", conta, explicando que nessa altura passou por uma grande rutura emocional e foi aconselhado a pelo seu terapeuta a pedir desculpa às pessoas que achava que podia ter magoado.

O pedido de desculpa do socialite, recorde-se, surge pouco antes do lançamento do novo e polémico documentários sobre a vida de Britney Sprears - 'Framing Britney Spears'.

