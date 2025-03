Domingos, um dos concorrentes de 'Casados à Primeira Vista', e casado com Isa, parece estar a enfrentar problemas na lua de mel.

Depois de algumas discussões, eis que Domingos perdeu...a aliança.

O concorrente estava a dar mergulhos do mar quando, de repente, percebeu que já não tinha o anel no dedo. Com algum receio da reação da mulher, Domingos não lhe contou o sucedido.

