"Hoje, no Dia Mundial do Teatro, hesitei sobre o que escrever, numa época em que os teatros ainda estão fechados com tantos atores e técnicos sem trabalho, e sem um estatuto laboral que lhes permita um condigno apoio social". Foi com estas palavras que Diogo Infante começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, este sábado, 27 de março.

Uma publicação que levou o artista a recordar "os atores que no último ano nos deixaram, sem aviso, sem que nos pudéssemos despedir".

"Pensei em relembrar a importância desta arte milenar no desenvolvimento das sociedades evoluídas ou até escrever sobre o que significa o teatro na minha vida e como através dele encontrei o meu caminho como homem e como artista. Depois lembrei-me de todos os atores que no último ano nos deixaram, sem aviso, sem que nos pudéssemos despedir e penso imediatamente na Cármen, na minha Cármen. Ainda não me habituei à ideia", escreveu, lembrando a morreu de Cármen Dolores, no passado mês de fevereiro. Tinha 96 anos.

"Um mês antes de adormecer, foi assim que partiu enquanto lia um livro depois do almoço, falámos por telefone. Tenho presente a sua voz límpida, vibrante, cheia de lucidez a dizer-me, cuida de ti", desabafou.

"Sei que a Cármen dispensa as minhas palavras de reconhecimento, o seu talento e o seu contributo para a história do teatro em Portugal ficarão impressos nas palavras dos seus livros, nos registos audiovisuais dos trabalhos que realizou e na memória coletiva de um país que não a esquecerá. Mas, ainda assim, obrigado Cármen, por tudo…", rematou.

