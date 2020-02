Penn Badgley, o famoso Joe da série 'You' da Netflix, prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho. O bebé é fruto da relação com Domino Kirke, com quem é casado desde 2017.

A gravidez foi anunciada, esta segunda-feira, nas redes sociais da mulher do ator com uma fotografia na qual exibe a enorme barriguinha, confessando na legenda da mesma que a experiência está a ser vivida intensamente uma vez que se segue a dois abortos.

"A gravidez após a perda é toda uma outra dimensão. Depois de dois abortos seguidos, estávamos prontos para desistir. Deixei de confiar no meu corpo e comecei a aceitar o facto de já não conseguir. Enquanto assistente de parto, já vi e ouvi de tudo", afirmou.

E rematou: "Quando estive grávida aos 25 anos, não sabia nada. Não tinha comunidade. Entreguei-me inocentemente sem saber nada do parto e dos seus mistérios. Agora, com 10 anos de experiência, valorizo a minha comunidade de parto e o conhecimento que tenho. Já nos estás a ensinar a viver o presente de uma forma que nunca tivemos de fazer, pequeno. Obrigada".

