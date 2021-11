Pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas na noite de abertura do festival de música Astroworld, do rapper Travis Scott, no Texas, esta sexta-feira.

De acordo com os bombeiros, a multidão começou a dirigir-se em direção ao palco por volta das 21h [hora local]. Assim que se percebeu que varias pessoas tinham ficado feridas, o espetáculo terminou e o evento foi cancelado.

De acordo com o New York Post, pelo menos 11 pessoas foram levadas de urgência para o hospital em paragem respiratória, revelaram as autoridades. Cerca de 300 pessoas foram assistidas no local.

Nas redes sociais já começaram a circular várias imagens das pessoas a serem empurradas e de vários espectadores que ficaram inconscientes.

