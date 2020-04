Pedro Teixeira entrou em direto no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para através de videochamada conversar com Fátima Lopes e partilhar com os seguidores as rotinas que tem adotado em tempo de quarentena.

Pedro tem procurado estar ativo, seja a praticar exercício físico ou a estudar os textos da novela 'Quer o Destino'.

Questionado pela apresentadora sobre a forma como está a encarar a propagação da pandemia e as medidas a que esta tem obrigado, o ator confessou que tem um único receio: a saúde da irmã.

"A família está bem, estou um bocadinho preocupado com a minha irmã, que é enfermeira, que trabalha 10 horas e está mais duas a desinfectar-se quando chega a casa... De resto estamos todos bem, o que nos deixa mais apreensivos é o facto de não sabermos quando é que isto vai terminar", lamentou o galã das novelas da TVI.

