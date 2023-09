Hoje é um dia particularmente especial para Pedro Teixeira. O filho mais novo do ator e apresentador da TVI, o pequeno Manuel, completa dois anos de vida. Na sua página de Instagram, o anfitrião do concurso 'Vai ou Racha' não resistiu em partilhar com os seguidores um presente que recebeu para dar ao filho.

"O presente de aniversário da equipa mais bonita para o Manuel", notou numa imagem nas stories na qual se pode ver que se trata de um triciclo.

Manuel, recorde-se, é fruto do anterior relacionamento de Pedro com a atriz Sara Matos, cujo término foi anunciado este verão.



© Instagram - Pedro Teixeira

Este é ainda pai de Beatriz, de 13 anos, que nasceu da relação com Cláudia Vieira.

