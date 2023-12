Pedro Teixeira está de parabéns! O ator celebra este sábado, dia 23 de dezembro, o seu 43.º aniversário.

Desde que participou na segunda temporada da série 'Morangos com Açúcar' que ficou debaixo do olhar público, e permanece a trabalhar para a TVI.

Atualmente, Pedro Teixeira está no ar na novela 'Festa é Festa', onde tem um papel de destaque, Tomé, que faz par romântico com Aida (personagem de Ana Guiomar).

Aos 43 anos, o ator é pai de uma menina, Maria, de 13 anos, fruto da relação terminada com Cláudia Vieira, e do pequeno Manuel, de dois anos, da união com Sara Matos, de quem se separou este ano.

Hoje é dia de festa em casa de Pedro Teixeira e não deixamos passar em branco a data. Veja na galeria algumas imagens do ator e pai 'babado'.