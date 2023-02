Pedro Teixeira acredita ter encontrado "a solução" para o "bicho mau que é o herpes" labial.

Radiante com os resultados que tem vindo a conseguir, o ator quis partilhar a sua dica com os seguidores do Instagram.

Trata-se de um inovador tratamento de laser, disponível na Clínica Hugo Madeira.

"Com apenas uma sessão o meu herpes desapareceu. O laser é totalmente indolor e foi a melhor coisa que descobri nos últimos tempos", assegura o comunicador da TVI, que realça ainda o facto de o tratamento ter a possibilidade de ser usado "como prevenção para 18 meses".

"O herpes labial é uma infeção viral comum e muito frequente e estima-se que mais de 90% da população esteja infetada com o vírus do herpes", realça a clínica CUF.

