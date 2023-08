No final do passado mês de junho, Pedro Teixeira e Sara Matos confirmaram publicamente que estavam separados, através de um comunicado que emitiram nas respetivas redes sociais. Os atores decidiram desta forma seguir caminhos diferentes após nove anos juntos e um filho em comum: o pequeno Manuel.

Sempre bastante reservado no que à sua vida pessoal diz respeito, o apresentador do 'Vai ou Racha' tem vindo a usufruir da companhia dos amigos e da filha mais velha nesta nova fase da sua vida.

Foi precisamente com Maria, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira, que Pedro partiu numa viagem, não revelando no entanto o destino.

"Um Pedro e uma Maria foram viajar", escreveu na legenda de uma publicação no Instagram.

Leia Também: Pedro Teixeira comenta publicação de Sara Matos

Leia Também: Pedro Teixeira mostra imagem da sua personagem nos 'Morangos'