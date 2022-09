Pedro Soá ainda não perdeu o lugar na lista dos participantes mais polémicos das recentes edições de 'Big Brother'. Fiel a si mesmo, o antigo concorrente acabou por deixar algumas críticas ao formato, lembrando a sua participação e a de Rui Figueiredo.

"Tempos em que ainda existiam jogadores com 'magia'", escreveu na legenda de uma imagem dentro da casa do 'Big Brother' e ao lado do antigo colega de casa.

Recorde que, na primeira edição em que participou, Pedro Soá acabou por ser expulso devido a um comportamento violento.