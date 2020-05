Este domingo, no final da gala do 'Big Brother 2020', os concorrentes Diogo e Pedro Soá exaltaram-se e acabaram por discutir enquanto estavam a ser emitidas as imagens em direto.

Sem se perceber o motivo da discussão, ouviu-se Pedro dizer ao colega: "És um peixinho. Estou habituado a trabalhar com tubarões".

Posto isto, e depois de vários pedidos por parte do 'Big Brother' e de Cláudio Ramos para que ambos se acalmassem, Pedro Soá mudou de lugar para um mais afastado de Diogo "para não se chatear".

