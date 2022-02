Pedro Scooby gerou discórdia relativamente a uma revelação que fez no 'Big Brother Brasil'. O ex-marido de Luna Piovani confessou que já tinha dado uma chapada ao filho mais velho, Dom, fruto do relacionamento com a atriz.

"Houve uma vez que um amiguinho do Dom foi lá a casa passar o dia, e o miúdo foi com a mãe. A mãe estava ali, a brincar e tal, e o miúdo estava sempre a responder à mãe. Já me estava a deixar irritado", contou o surfista.

"O Dom, depois de ter convivido um dia inteiro com o miúdo, fui falar com ele e ele respondeu-me. Ele estava aqui, assim do meu lado, a minha mão só fez assim, na cara dele. Irmão, o beiço já ficou igual ao Patolino. Nunca mais me respondeu na vida", assegurou.

Scoobu notou que acabou por se sentir mal com o que tinha feito: "Dor no coração porque bati nele, mas foi reação na hora. Eu entendo que assim, quanto mais eu doutrinar ele para ele não fazer coisas más, menos ele vai sofrer no mundo. Eu realmente nunca vou quebrar nada dele, espancar, mas tem que tomar um susto para ter o respeito", defendeu.

A história gerou várias reações negativas por parte de alguns telespectadores do reality show, que condenaram a atitude de Pedro.

