Depois de um ano conturbado no que toca a amores, Pedro Scooby encontrou a sua alma gémea e o namoro com a atriz Cintia Dicker vai de vento em popa.

Esta quinta-feira, o surfista revelou inclusive nas redes sociais que conseguiu fazer a namorada render-se à sua grande paixão: as ondas.

"Parece que há uma nova surfista na área", afirmou o ex-marido de Luana Piovani na legenda de encantadoras imagens ao lado da atriz.

Recorde-se que esta é a terceira relação pública de Pedro Scooby em 2019. No início do ano o surfista pôs um ponto final no casamento de oito anos com Piovani - do qual nasceram três filhos - e no verão assumiu o namoro com Anitta, que veio a terminar de forma inesperada (até mesmo para Pedro Scooby).

