Depois da TVI ter anunciado que Hugo Andrade é o novo reforço para a equipa da direção, Pedro Ribeiro recorreu à sua página do Instagram para reagir à nova contratação do canal.

Com uma fotografia que mostra os três novos diretores da estação, Pedro Ribeiro mostrou-se com força e entusiasmado nesta nova fase.

"O Hugo, o Nuno, e eu, cúmplices nestes primeiros tempos desta nova aventura chamada TVI. Trabalhar com gente com tanta experiência e provas dadas é aprender um pouco mais, a cada dia. Tem sido incrível, e sinto que, nas últimas semanas, a coisa levantou voo. Vai ser divertido. Há muito para fazer, e isso é fantástico. Todas as ideias fervilham. Sente-se aquele rumor invisível mas excitante das coisas incríveis que ainda estão por fazer acontecer. A mudança começou. Vamos", escreveu.

