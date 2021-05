A família de Pedro Ribeiro acaba de crescer. O diretor e locutor da Rádio Comercial viu nascer a sobrinha Francisca, esta semana, notícia que fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

"Há uma felicidade gigante a percorrer toda a família, a começar, é óbvio, pelos meus cunhados, a Madalena e o Rodrigo, que eu adoro e que adoro saber tão, mas tão felizes. Tenho a certeza que vão dar muito bem conta do recado", começou por destacar.

"Eles estão a viver os dias únicos, extraordinários, irrepetíveis, da primeira filha. E eu dei, numa coincidência que me fez sorrir, com esta fotografia, com a minha filha mais nova ao colo, num dos primeiros dias da sua vida", acrescentou de seguida.

Ao lembrar o nascimento da pequena Carminho, filha mais nova e fruto da união com Rita Rugeroni, Pedro Ricardo escreveu: "Recordo, intacto na minha memória sensorial, o cheiro a bebé. O toque da pele, a cabeça no meu peito, a sensação de aconchego de ninho, a noção de que aquele ser depende em absoluto de nós, os pais, e de que estamos prontos para dar tudo para a proteger. Pela vida fora".

"O nascimento da minha sobrinha veio avivar memórias maravilhosas dos primeiros dias de vida, da Carminho, da Maria, do Gonçalo e da Mafalda", continuou, referindo-se aos restantes filhos.

"Os nossos bebés, serão sempre os nossos bebés, mesmo quando já são crescidos. Poder partilhar este sono descansado, uma pausa na vertigem emocional dos primeiros dias, é uma recordação mesmo boa. Filhos, durmam descansados, o pai está aqui. O pai estará sempre aqui. (E Francisca… o tio também estará sempre)", completou.

